Karina Cascella continua a far impazzire i suoi followers con scatti a dir poco sbalorditivi: ogni sua foto diventa uno spettacolo bollente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Karina Cascella è una showgirl e influencer di successo. I suoi numeri su Instagram sono incredibili: il suo account, ad esempio, vanta 1,1 milioni di followers. La classe 1980 ha iniziato la sua carriera televisiva nel ruolo di opinionista a ‘Uomini e Donne’. La nativa di Aversa ha anche partecipato (e vinto) nel 2008 al reality ‘La Talpa’.

Karina è molto attiva sui social network: i suoi scatti favolosi mandano ogni giorno in estasi i fan. La 40enne, poco fa, ha condiviso in rete una foto decisamente spettacolare in cui il suo corpo è coperto soltanto dall’asciugamano. Le sue gambe incredibili fanno sognare i fan.

Karina Cascella, il bagno diventa bollente: che gambe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Karina, nell’ultimo scatto postato in rete, è decisamente spettacolare. I suoi contenuti deliziano sempre la platea. La nativa di Aversa è distesa sul bordo di una vasca incredibile, e indossa soltanto l’asciugamano. Il suo corpo è ben scoperto e fa impazzire tutti. Le sue gambe sono in bella mostra e sono semplicemente pazzesche. La bellezza del suo viso non è quantificabile.

Il post non è ovviamente passato inosservato e ha già collezionato 12mila cuoricini e più di 300 commenti. “Che occhi, sei sempre bellissima”, “Una dea”, “Sei favolosa”, “Un gioiello”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

La Cascella, qualche settimana fa, mandò in tilt il mondo dei social postando una fotografia in cui indossava un vestitino estremamente sexy, con décolleté da paura e gambe chilometriche in primo piano.