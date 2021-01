Il seducente tentativo dell’attrice a luci rosse Malena Nazionale irrompe nel web e conquista tutti i suoi ammiratori.

La nota attrice a luci rosse di origini pugliesi, Malena Nazionale, ha appena sorpreso i suoi più intimi ammiratori con il suo nuovo scatto a quanto pare incredibilmente degno della sua presenza scenica. Le polemiche pare che siano il suo forte, sebbene non sia lei stessa ad indirle, quanto una serie di terzi sul suo modo di rapportarsi con la vita. Un’istantanea in bianco e nero è quest’ultima, in cui Filomena si mostra senza dar troppo retta ad eventuali pettegolezzi.

Leggi anche —>>> Malena Nazionale, l’attrice a luci rosse mostra un outfit illegale: atomica – FOTO

Malena Nazionale: maestosa in calze a rete ed ironia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

Potrebbe interessarti anche —>>> Malena Nazionale: pizzo e fantasie, l’appuntamento con la musa – FOTO

Impeccabilmente in posa, in ghingheri, in attesa di apprezzamenti: Malena si siede su delle scalinate di Gioia Del Colle, località pugliese, con un fare tipico di una modella curvy molto particolare. Indosso ha soltanto una giacca dalla fantasia leopardata ed appositamente semiaperta per lasciare in libertà la vista a tutti i suoi ammiratori sul décolleté mozzafiato. Il profilo Instagram sul quale lo scatto è stato postato gode al momento della bellezza di oltre 800mila follower.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malena Nazionale 🍑 (@malena.official)

Per concludere, nella didascalia l’attrice anticonformista sottolinea il suo movimento di gambe. Finalizzato a coprire la sua nudità: “COSÌ COPERTA VA MEGLIO??? 😜💜😜“. In tutto ciò pare che risieda una qualche contraddizione, almeno secondo le opinioni in alcuni commenti. Eppure lei non sembra badarci, mostrandosi in tutta la sua maestosità con tanto di calze a rete.