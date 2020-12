Malena Nazionale: pizzo e fantasie, l’appuntamento con la musa – FOTO

La musa degli italiani Malena Nazionale cede alla fantasia e propone un appuntamento: il tutto in uno sfondo di pizzo e merletti.

L’influencer ed adult Italian performer, Malena Nazionale, ha appena pubblicato il suo post a cadenza settimanale. L’invito inaspettato di Malena, questa volta rivolto direttamente a tutti i suoi fan, è stato colto al volo. La celebre beniamina italiana del cinema a luci rosse, dopo aver abbandonato con decisione gli studi universitari ha deciso di intraprendere una carriera del tutto alternativa a quella precedentemente auspicata. E, per la gioia di molti, è divenuta celebre essendo semplicemente se stessa.

Malena Nazionale e la triplice scelta tra le fantasie

Nel post reso pubblico soltanto un’ora fa sul suo profilo Instagram, Malena, si è sbilanciata coinvolgendo l’opinione di tutti. Nella didascalia allo scatto, dai contorni fantasiosi e trasparenti, ha bonariamente esordito in questo modo: “E SE MI PRESENTASSI COSÌ AD UN APPUNTAMENTO CON TE… cosa mi diresti?”

Lo sguardo che allude ad un provocazione e con indosso soltanto uno dei “completini” tipici nel suo stile: un top velato dal colore lilla ed un corpetto rosso che lascia davvero poco all’immaginazione… Fa sì che i suoi followers la possano sognare sempre in tal modo, o almeno nell’attesa del suo triplice verdetto.

Per concludere, Malena ha infine posto una ricompensa, dicendo:” Seguo i 3 commenti più fantasiosi“. E, per il momento, i tre che contendono il titolo di probabili vincitori pare che stiano già emergendo tra un like e l’altro. Un consiglio per i futuri sognatori? Non c’è da perdere altro tempo.

