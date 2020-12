Laura Torrisi: sensuale ed atletica, un fine allenamento con i fiocchi – FOTO

L’attrice Laura Torrisi si prepara per le feste: in bella mostra il fisico impeccabile per non farsi mancare qualche dolcetto in più.

La bella e sensuale attrice di origini catanesi, Laura Torrisi, si aggiudica pronta più che mai per il prossimo Natale. Le feste natalizie non faranno mancare l’abbondanza di dolciumi e piatti tipici, ma nel frattempo Laura sta lavorando sodo ed in maniera alternativa per mantenersi in forma. L’attrice siciliana dopo aver lavorato al fianco di Gabriel Garko e di Pieraccioni, adesso sembra dedicarsi con grande costanza allo sport. I risultati sono finalmente sotto gli occhi di tutti: l’ultimo post sui social non lascia spazio a fraintendimenti.

Laura Torrisi: l’allenamento coi fiocchi e perlessità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Eccolo qui il fatidico scatto che la ritrae dopo aver concluso il suo allenamento. Laura si è volontariemente immortalata in outfit che lascia poco spazio all’imaginazione. Un leggins nero e sportivo, abbastanza attillato ed un top che fa affacciare con delicatezza tutte le sue forme mediterranee. Il post pubblicato sul suo profilo Instagram mostra tenacia, ma anche molta peplessità. A cosa starà pensando Laura?

L’espressione buffa che compare in primo piano sul volto dell’attrice rapisce i suoi fan. Alcuni dei commenti alla foto, oltre che alla sua bellezza, alludono alla sua incontrastata ironia. Eppure, visto l’avvicinarsi delle feste e l’ingente quantità di tempo dedicata allo sport, potrebbe essere possibile che l’intenzione di quello sguardo abbia finalità ben circoscritte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Che la corsa a mantenersi in forma non sia velatamente una voglia improvvisa di cimentarsi in nuove ricette da sperimentare durante il Natale? Quello sguardo potrebbe essersi fatto avanti proprio nel momento in cui la ricetta giusta sia balenata nella mente dell’attrice. La quale, di tutto punto, non avrebbe infatti tardato ad esprimere ironicamente la sua impazienza.

