Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, lite furiosa nella notte: scoppia la bomba. Al Grande Fratello Vip non è stato affatto un sabato sera semplice per i concorrenti della casa

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Da qualche mese nella casa è entrata Giulia Salemi, con cui lui aveva litigato fuori dalla casa ma che conosce da sei lunghi anni. Mentre il concorrente veterano ha più volte dimostrato che quella con Giulia fosse un’amicizia goliardica, che si basa su qualche serata che passano solitamente insieme a divertirsi, lei ha più volte idealizzato il loro rapporto definendosi una delle sue migliori amiche.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi litigano al Grande Fratello Vip

Giulia ieri sera ha avuto un momento di crisi e si è arrabbiata con Tommaso per non essersene accorto. Lui, vedendosi definire nuovamente egoista e cattivo amico, ha deciso di mettere le cose in chiaro con Giulia. Le ha ricordato che fuori dalla casa non hanno mai avuto un rapporto profondo, che non si sono mai interessati alle vite l’uno dell’altro e che non conoscono il loro passato e le loro storie amorose. E che il loro rapporto, basandosi soltanto sulla sfera divertente, non può essere definito importante oppure intimo.

Tommaso ha poi deciso di mettere le cose in chiaro e sottolineare ancora una volta che la sua unica migliore amica è Aurora Ramazzotti, nonostante il loro rapporto sia un po’ precipitato negli ultimi mesi.