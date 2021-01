L’incantevole attrice spagnola pubblica una foto sul suo profilo di Instagram con un amico speciale: il cagnolino!

I protagonisti dello scatto sono Ursula ed il suo amore peloso, accovacciati vicini sul prato di un giardino.

L’inquadratura della foto è posteriore e infatti l’occhio dei followers cade inevitabilmente sul suo lato B in primo piano.

L’influencer spagnola ha un grande impatto sul pubblico che la segue (che al momento comprende più di 20,8 milioni di utenti), infatti il post ha raggiunto 1,3 milioni di cuoricini virtuali e più di 4.000 commenti in circa due ore.

L’icona sexy della Casa di Carta: ricordi, capelli e idoli!

Nel corso di un’intervista, Ursula Corbero ha raccontato il suo ricordo più bello legato alla terza stagione della Casa di Carta: “Stavamo girando a Guna Yala, Panama, e i Kuna – il popolo indigeno – ci hanno preparato una spettacolare cena di addio a base di aragosta”.

Successivamente le è stato chiesto del rapporto con il suo taglio di capelli e lei ha risposto così: “Per me la pettinatura è la cosa più importante nella preparazione del personaggio. In Tokio il taglio corto enfatizza lo sguardo e lo rende duro, spietato. Nella terza stagione è leggermente cambiato, per dare l’impressione di una donna più matura“.

Infine ha rivelato ai fans il nome del suo idolo più grande: “Ero ossessionata da Beyoncé, la seguo da quando era nelle Destiny’s Child. Per me è ancora un punto di riferimento“.