Termina la gara dello stadio Diego Armando Maradona Napoli-Fiorentina, valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A: il tabellino e le pagelle.

Il Napoli batte la Fiorentina in casa per 6-0, nel lunch match della 18esima giornata di Serie A, e vola al terzo posto in classifica. Il parziale allo stadio Maradona si sblocca dopo appena cinque minuti con Insigne che porta avanti i padroni di casa. Il numero 24 partenopeo riceve la sponda di Petagna e con un rasoterra preciso insacca il pallone all’angolino non lasciando scampo al portiere avversario. Il Napoli continua ad attaccare e, dopo la mezz’ora, nel giro di due minuti piazza un uno due micidiale che taglia le gambe alla Fiorentina. Minuto 36’ Petagna penetra in area e serve al centro Demme che in spaccata insacca il raddoppio. Due giri di orologio e Lozano cala il tris servito da una splendida palla filtrante di Insigne. Al tramonto della prima frazione arriva il poker azzurro con Zielinski che fulmina Dragowski con una potente rasoiata dal limite.

Nella ripresa, al 71’ Insigne realizza il 5-0 su un calcio di rigore concesso dall’arbitro Chiffi per un fallo su Bakayoko. Il definitivo 6-0 arriva ad un minuto dal termine: Politano salta due avversari e dal limite scocca un sinistro che si insacca all’angolino.

Leggi anche —> Una Roma in panne concede il derby della capitale alla Lazio: 3-0 all’Olimpico.

Napoli-Fiorentina: il tabellino e le pagelle del lunch match

Leggi anche —> Champions League, sorteggio degli ottavi di finale: le avversarie delle italiane

Con il successo maturato oggi, la squadra di Gattuso sale al terzo posto, con una partita ancora da recuperare, sorpassando la Roma, uscita sconfitta nel derby contro la Lazio. I Viola rimangono, invece, ancora nella zona bassa della classifica attualmente a più cinque dal 18esimo posto.

Napoli (4-3-3): Ospina 6,5; Hysaj 6, Manolas 6 (79’ Rrahmani s.v.), Koulibaly 6,5, Mario Rui 6,5; Zielinski 7 (73’ Elmas 6), Bakayoko 6,5, Demme 7; Lozano 7 (61’ Politano 6,5), Petagna 7,5 (73’ Mertens 6), L. Insigne 8 (79’ Cioffi s.v.). A disposizione: Meret, Contini, Maksmovic, Ghoulam, Lobotka, Demme, Llorente. Allenatore: Gennaro Gattuso 6,5.

Fiorentina (3-5-1-1): 3-4-2-1): Dragowski 5,5; Ger. Pezzella 4,5, Milenkovic 4,5 (85′ Martinez Quarta s.v.), Igor 4,5; Venuti 5, Amrabat 5 (85′ Borja Valero s.v.), Castrovilli 4 (73’ Bonaventura 5,5), Biraghi 5,5; Ribery 5,5 (46’ Kouamé 5,5), Callejon 5,5 (74’ Pulgar 5,5); Vlahovic 5. A disposizione: Terracciano, Caceres, Barreca, Eysseric, Duncan, Montiel. Allenatore: Cesare Prandelli 5.

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Reti: 5’ Insigne (N), 36’ Demme (N), 38’ Lozano (N), 45’ Zielinski (N), 71’ Insigne (N) (Rigore), 89′ Politano (N).

Ammoniti: 51’ Insigne (N).

Espulsi: –

Note: 3’ e 0’ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Insigne (N).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Nel prossimo turno di campionato, i partenopei affronteranno il Verona in trasferta, match in programma domenica 24 gennaio alle ore 15:00. Prima della sfida contro gli Scaligeri, il Napoli mercoledì sfiderà la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana. La Fiorentina, invece, tornerà in casa per ospitare il Crotone nell’anticipo serale di sabato 23 gennaio.