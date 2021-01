Napoli, Koulibaly e Mario Rui: un gesto da manuale del calcio

Kalidou Koulibaly e Mario Rui hanno fatto un gesto da manuale del calcio durante la partita di oggi tra Napoli e Fiorentina, vinta dagli azzurri per 6-0

Oggi si è disputata allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta il match dell’ora di pranzo tra Napoli e Fiorentina. Gli azzurri, reduci da prestazioni poco convincenti seppur vittoriose contro Empoli e Udinese, hanno ritrovato gioco e soprattutto concretezza e il risultato di 6-0 n’è la prova inconfutabile. Rino Gattuso può considerarsi più che soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi, che hanno sfruttando praticamente tutte le occasioni da gol che gli si sono presentate davanti: 7 tiri in porta per 6 gol. Non capitava che il Napoli approfittasse di tutte o quasi le palle gol da tempi immemori, anzi di solito i giocatori azzurri, soprattutto ultimamente sono abbastanza spreconi. Nella gara persa in casa contro lo Spezia, ad esempio, le occasioni da gol sono piovute dal cielo ma il pallone è entrato solo una volta in porta per un risultato finale in negativo per mister Gattuso e i suoi.

Napoli-Fiorentina: il gesto da manuale del calcio di Koulibaly e Mario Rui

Oggi il Napoli ha affrontato una squadra di tutto rispetto dove giocatori come Ribery, Vlahovic, Castrovilli e anche l’ex Callejon potevano davvero far male. Tuttavia i partenopei sono entrati in campo con il piglio giusto capitalizzando con la doppietta di Insigne e le reti di Demme, Lozano, Zielinski e Politano. Tutta la squadra si è mossa bene e un plauso va anche agli assist di Petagna.

Quando il Napoli era sul 4-0 poteva anche allentare la presa ma sul pallone involato verso la porta di Vlahovic, Koulibaly e Mario Rui si sono buttati come se fosse il recupero della vita e il senegalese ha spazzato via il pericolo. Un gesto da manuale del calcio.