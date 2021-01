Tommaso Zorzi rompe il silenzio su Francesco Oppini: scoppia la bomba. Questa notte l’influencer è tornato a parlare del suo amico e ha usato delle parole molto importanti

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, e contro ogni previsione hanno instaurato una bellissima amicizia, davvero molto intima e profonda. Quando Francesco ha deciso di abbandonare il gioco, Tommaso ha rivelato di essersi innamorato di lui e così sono cambiate tutte le carte in tavola. Francesco è tornato alla sua vita di sempre ma con il pensiero e la preoccupazione rivolta al suo amico dentro la casa, che dentro sta soffrendo per l ui.

Tommaso Zorzi parla di Francesco Oppini: “Si sposa con un’altra e non me”

Ieri notte Tommaso e Giulia hanno avuto una discussione accesa: lei vorrebbe più comprensione e rispetto da parte di Tommaso, e meno battute ironiche da parte sua, sottolineando che lei prende molto sul serio i suoi sentimenti. Tommaso ha prontamente risposto: “Ti ho mai chiesto di farlo? Io sono il primo che non mi prendo sul serio. Io mi ammazzo se penso che Francesco ha una fidanzata, una fidanzata che molto probabilmente sposerà. Capito? Lui si sposa. E non con me“.

Delle parole molto forti, che sono arrivate inaspettatamente ma in fin dei conti neanche tanto. In questi due mesi di lontananza Tommaso ha avuto modo di dimostrare al suo amico la veridicità e la profondità del sentimento che prova nei suoi confronti. Come avrà reagito Francesco a queste parole dette dal suo amico?