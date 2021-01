Amici, la gaffe di una delle concorrenti su Silvia Toffanin

Nell’ultima puntata di Amici in onda sabato scorso, una delle ballerine ha fatto una gaffe su Silvia Toffanin, ecco cosa è successo

Ogni sabato dopo pranzo va in onda il programma di Maria De Filippi Amici che precede Verissimo condotto da Silvia Toffanin. La regina bionda di Mediaset è solita far presentare la trasmissione successiva da uno dei suoi allievi, ma nell’ultima puntata qualcosa è andato storto. Infatti la De Filippi ha chiamato a rapporto la ballerina Giulia Stabile che ha fatto una gaffe nei confronti della Toffanin. Non si ricordava il nome della conduttrice e quando Maria De Filippi le ha chiesto di lanciare Verissimo, lei è andata in confusione: “Come si chiama la ragazza di Verissimo? Ho un vuoto”.

Verissimo risponde alla gaffe di Amici su Silvia Toffanin

Per parare la situazione è intervenuta subito Maria De Filippi che ha detto sdrammatizzando: “Scusaci Silvia, è piccola”. Il video della gaffe è diventato virale ed è stato condiviso anche dal profilo Instagram ufficiale di Verissimo, che ha così commentato: “La ragazza di Verissimo is the new Silvia Toffanin”. Non sono poi mancati post di presa in giro per Giulia anche su alcune pagine di Instagram che hanno ironizzato scrivendo: “Giulia che non sa il non sa il nome di Silvia Toffanin, compagna del padrone di tutta la baracca….SUBITO RADIATA DA MEDIASET”.

Giulia Stabile, la ballerina di Amici, si ricorderà senza dubbio questo momento imbarazzante. Ma d’altronde succede anche questo in un programma televisivo, l’imprevisto è dietro l’angolo.