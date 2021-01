Anna Falchi celeste come la sua Lazio: “Vi dice qualcosa?” – FOTO

Anna Falchi ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram: vestito celeste come la sua Lazio e appuntamento a stasera

Questa sera Anna Falchi sarà protagonista a Tiki Taka. La conduttrice sarà ospite della trasmissione di Canale 5. Dunque vedremo presente Anna al programma presentato da Piero Chiambretti, tra qualche ora su Canale 5. Naturalmente l’attrice avrà la possibilità di dire la sua sulla sua Lazio, reduce dalla netta vittoria nel derby della Capitale, vinto per 3-0 contro la Roma lo scorso venerdì 15 gennaio.

Un successo, per il quale aveva in precedenza promesso di festeggiare in maniera particolare. “Che cosa sono disposta a fare se la Lazio vincesse il derby? Sono pronta a vestirmi solo con una mascherina“, aveva detto in radio.

Anna Falchi vestita di celeste come la sua Lazio stasera a Tiki Taka – FOTO