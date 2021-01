Anna Tatangelo work in progress è da togliere il fiato: “Manca poco” – FOTO

Anna Tatangelo ha condiviso poco fa un post in cui è insieme a un suo collaboratore e in vista ci sono novità importanti per lei e i suoi fan

Anna Tatangelo ha appena pubblicato un nuovo post in cui splende di gioia e felicità per i lavori in corso in vista dell’uscita di qualcosa di nuovo che sta preparando in questi ultimi mesi. La bella cantante di “Fra me e te” è con uno dei suoi collaboratori e ride di gusto insieme a lui annunciando a tutti i fan che è quasi pronto qualcosa di davvero speciale. La Tatangelo è vestita con una felpa nera e un jeans dello stesso colore stracciato sul ginocchio, ha i capelli biondi raccolti e sorride. Uno spettacolo incantevole per tutti i follower che non vedono l’ora che la cantante di Sora riveli la novità che ha in serbo per loro, a cui dice: “Qui si ride e si scherza ma manca poco, siete carichi?”.

La novità che Anna Tatangelo prepara per i suoi fan – Foto