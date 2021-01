Laura D’Amore, lato A stratosferico, la visuale del suo fuori tutto è impagabile – FOTO

La splendida hostess Laura D’Amore regala ai fan un binomio imperdibile: il lato A, decisamente “bollente”, conquista il pieno di likes

Di questi tempi, gli utenti devono accontentarsi di ammirare la splendida Laura D’Amore tramite i social. La hostess di Alitalia, sempre in prima linea quando si tratta di postare scatti da sogno, si è di recente giocata la carta del “fuori tutto“. Il vestitino rosso, dotato di una profonda scollatura a V, mette in evidenza un davanzale mai visto prima. I followers possono inoltre bearsi anche della visuale delle gambe, parzialmente scoperte e in bella vista. La modella è uno spettacolo a cui non si può resistere.

“Superlativa visione pomeridiana” – gioisce qualcuno, mentre qualcun altro gli fa eco – “Assolutamente meravigliosa“.

Laura D’Amore: il profilo della hostess di volo

La hostess è attualmente una delle star maggiormente seguite su Instagram. Laura, che vanta di un pubblico social pari a 768mila followers, proviene dalla Sicilia, ma la sua sensualità ha decisamente fatto un viaggio per tutta l’Italia. I followers, ammaliati dalle sue curve, la seguono con attenzione in ogni spostamento, facendo guadagnare alle sue foto migliaia di likes.

La D’Amore, che lavora presso la compagnia aerea Alitalia, ha una laurea in Marketing e pubblicità, completata attraverso il conseguimento di un master. E’ appassionata di moda, e l’indiscussa bellezza le ha permesso di partecipare a svariati concorsi. Pochissimi, tuttavia, sanno che tra le passioni della hostess c’è anche l’insegnamento: la modella ha infatti vissuto per un anno nella Repubblica Dominicana, dove ha ricoperto il ruolo di insegnante.

Attualmente, la D’Amore è a tutti gli effetti una star del web. Tra pose da diva e look stratosferici, le curve di Laura sono sempre a portata di mano per gli utenti, che non le risparmiano likes e apprezzamenti.