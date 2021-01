Cristina Chiabotto incinta, il lieto annuncio: la FOTO con il pancione

La ex Miss Italia Cristina Chiabotto ha annunciato ai suoi follower sui social di essere incinta pubblicato una foto con il pancione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

Cristina Chiabotto è incinta e lo ha annunciato a tutti con un post sul proprio profilo Instagram che conta 605 mila follower. La ex Miss Italia è alla 25 esima settimana e come didascalia alla foto ha scritto: “25 settimane di te… sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore”. Nello scatto in bianco e nero sono ritratti lei e suo marito, l’imprenditore Marco Roscio, che indicano felici il pancione della showgirl. A valanga sono arrivati tantissimi commenti di affetto (al momento oltre i 1200) per la coppia in dolce attesa, tra questi c’è Ambra Angiolini che ha scritto “Meraviglia”. Per ora sono già oltre i 52 mila i like al post di Cristina Chiabotto. Nella foto c’è anche il dolce amico a quattro zampe della coppia, che si è sposata il 21 settembre 2019 dopo un anno in cui sono stati fidanzati.

Cristina Chiabotto: da Miss Italia alle esperienze televisive

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

Cristina Chiabotto ha 34 anni ed è nata il 15 settembre a Moncalieri. Il titolo di Miss Italia è arrivato nel 2004 spalancandole le porte della notorietà. È entrata definitivamente nei cuori dei telespettatori grazie al suo ruolo di fatina dell’amatissimo programma per bambini “Lo Zecchino d’Oro”. In coppia con il ballerino Raimondo Todaro è riuscita a conquistare la corona anche del noto programma televisivo “Ballando con le stelle”. Da qui in poi inizia a dedicarsi assiduamente al mondo della conduzione, calcando il palcoscenico di “Scherzi a parte” e “Wind Music Awards”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Chiabotto (@vanillagirl_86)

Una delle esperienze più recenti è la conduzione de “I menù di giallo zafferano” su Canale 5. Una carriera costellata di successi ai quali finalmente si può aggiungere la gioia e la felicità per l’arrivo di un bimbo.