Beautiful, anticipazioni puntata 19 gennaio: Quinn fa una confidenza a Shauna

Beautiful, anticipazioni 19 gennaio: mentre Hope mette in atto il suo piano, Quinn rivela a Shauna un interessante “segreto” sul proprio passato.

Ridge e Shauna sono sempre più vicini. Da quando lo stilista ha deciso di abbassare le difese e smettere di combattere l’attrazione che prova nei confronti della madre di Flo, tra di loro le cose sembrano andare a gonfie vele. Ridge ha chiesto a Shauna di essergli amica in un momento così difficile e lei ne ha dedotto che lui si stia preparando a chiudere il suo matrimonio con Brooke per stare con lei. Shauna riferisce tutto a Quinn e l’amica si dice felice ma anche un po’ preoccupata per la situazione che si sta venendo a creare. Nel frattempo Hope architetta un piano per riprendersi Douglas.

Beautiful, anticipazioni 19 gennaio: Hope e Thomas di nuovo vicini

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Quinn deciderà di fare a Shauna una confidenza molto particolare: anche lei ha avuto un affaire con Ridge e sa quanto possa essere difficile resistergli. Nonostante sia felicemente sposata con Eric, la donna ammette che Ridge ha un fascino magnetico, capace di causare molti danni. Da questo punto di vista, Quinn consiglia a Shauna di non sottovalutare il rapporto che lega Ridge e Brooke.

Dalle anticipazioni sappiamo anche che Hope incontrerà Thomas ed accetterà di andare con lui e Douglas alla festa di Halloween. La ragazza ha intenzione di far firmare all’ex marito un foglio che la includa a pieno titolo nella tutela del bambino.