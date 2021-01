Elettra Lamborghini, il laser day: tra trattamenti estetici e creme rassodanti – FOTO

Oggi Elettra Lamborghini ha dedicato ai suoi follower una serie di Instagram Stories in cui ha raccontato la sua giornata tra trattamenti laser e creme rassodanti

Oggi Elettra Lamborghini ha raccontato la sua giornata da quando è sorta l’alba fino a poco fa. Nelle sue IG Stories la vediamo andare a cavallo, il suo caro amico Dadi, con sullo sfondo un bellissimo sole mattutino. Subito dopo racconta come la sua amica e collega Elodie le abbia spedito il set di make up di un noto brand di cosmetici, nato dalla collaborazione della cantante di “Guaranà“. Poi la ritroviamo in auto mentre guida e si dirige dal medico per il suo appuntamento con i trattamenti laser di bellezza. Prima di iniziare si sofferma su una crema per rassodare glutei e seno: “Ragazzi vista la quarantena direi che è il momento di iniziare a utilizzare questo, ce n’è proprio bisogno”, dice Elettra facendo sbellicare di risate il dottore davanti a lei come anche i follower che la seguono.

La giornata tipo di Elettra Lamborghini – Foto

Con il lockdown dovuto al maledetto Covid-19 anche i centri come le palestre dove svolgere attività fisica sono chiusi. Un peccato per Elettra e anche per molte persone che sentono la mancanza di allenarsi ed eseguire un sano esercizio fisico. Tanto che l’ereditiera scrive di sentire un bisogno urgente di fare pesi e anche profonda mancanza del suo amato spinning. C’è anche una simpatica story in cui la bella cantante de “La Isla” mostra un regalo per l’amato Dadi che compirà 4 anni tra pochi giorni.

Nell’ultimo video invece con l’ironia che la contraddistingue racconta di aver appreso di trovarsi in una regione in zona rossa e che non può ordinare cibo d’asporto: “Sono così disperata che vado a fare la spesa io”, afferma la Lamborghini.