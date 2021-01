Enorme valanga sul Lago Kapuche in Nepal – VIDEO

Immagini sbalorditive quelle dell’improvvisa valanga che sfiora gli escursionisti per imbiancare il lago glaciale.

Kapuche – The Lowest Glacial Lake In Nepal https://t.co/pM1TS3Ltlv — ParyatanBazar.com (@paryatanbazar) August 26, 2020

Il sublime kantiano, sgomento e fascinazione, di fronte alla grandezza della valanga che la scorsa settimana ha imbiancato il lago glaciale del Kapuche, in Nepal. Il video, allo stesso tempo sconvolgente ed emozionante, è stato girato da alcuni escursionisti che avevano trascorso la notte in prossimità dello stesso lago glaciale con l’altitudine più bassa del mondo. Il filmato riprende la sinuosa discesa del maestoso evento naturale. I turisti hanno preferito godersi lo spettacolo senza cercare un riparo sicuro, registrando l’intero fenomeno dalla sponda opposta. A seguire il video che è diventato virale sul web, rimbalzando sui vari social networks.

Il video mozzafiato: la discesa e dispersione della valanga

Massive avalanche at Kapuche Glacier Lake, Nepal 😱 Watch till the end to see it reach the ground ❄️ Viseo by @naren32 pic.twitter.com/y7H34Khd3N — Ekaterina (@Ekateri03519672) January 14, 2021

La ripresa è avvenuta a una quota di circa 2546 metri, in prossimità del lago localizzato all’interno del piccolo villaggio Sikles del distretto di Kaski. Questa regione è famosa per la presenza del massiccio montuoso himalayano dell’Annapurna, noto anche per il celebre percorso escursionistico dell’Annapurna Circuit. La catena è composta da sei cime principali, la cui vetta più alta che raggiunge gli 8.091 metri, classificando l’altura come decimo monte più alto del Pianeta Terra. All’interno del filmato si può notare l’incredibile discesa della valanga. La sua potenza e grandiosità genera inoltre una grande nuvola di neve, la cui estensione, insieme alla conseguente forti raffiche di vento, travolge gli stessi escursionisti, disperdendosi infine tra le gelide acque del lago.

Due video scioccanti e nello stesso tempo incredibili, sono stati registrati dai testimoni di una recente valanga su una montagna sopra il lago #Kapuche in #Nepalhttps://t.co/xio21pAy3W — 3BOX (@3BOX5) January 16, 2021

A fine video si può osservare anche la meravigliosa formazione dell’arcobaleno che incorona con i suoi colori le pallide acque del lago glaciale.

Fonte Himalayan Times