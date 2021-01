Eva Riccobono, la dolce ninna nanna alla figlia – FOTO

Eva Riccobono e il post su Instagram di un momento speciale, la modella e attrice culla la figlia e le canta una ninna nanna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Riccobono (@evariccobono)

Bellissima lo è sempre stata e lo sappiamo bene. Probabilmente, ancora più radiosa da quando, qualche mese fa, è diventata madre per la seconda volta. La super modella e attrice Eva Riccobono si gode nuovamente le gioie della maternità. Dopo il primo figlio, Leo, è arrivata a fine luglio anche la piccola Livia. Un lietissimo evento per Eva e per il suo compagno Matteo Ceccarini. Già in più di un’occasione, la nuova arrivata è diventata protagonista degli scatti su Instagram di sua madre, che condivide con la comunità social momenti preziosi e la crescita della sua bambina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La moglie di Amadeus sorride a un nuovo lunedì su Instagram, bellissima – FOTO

Eva Riccobono, dolcezza materna: cosa canta alla figlia Livia

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ludovica Frasca, “Quando mi scrivi che mi pensi”. La FOTO di una perfetta innamorata (cronica)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Riccobono (@evariccobono)

Un nuovo momento speciale viene condiviso da Eva oggi su Instagram. China sulla culla della piccola Livia, impegnata a cantarle una ninna nanna particolare. Ossia, la canzone ‘Il cielo in una stanza’ di Gino Paoli. Ci sembra quasi di sentirla, mentre intona la melodia per farla addormentare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Riccobono (@evariccobono)

“Quando sei qui con me questa stanza non ha più pareti ma alberi…”, il brano della canzone che compare nella didascalia. E che assume ancora maggiormente dolcezza osservando la foto, nella stanza della bambina, illuminata in maniera quasi eterea con la luce che entra dall’ampia vetrata.