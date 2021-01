Hoara Borselli a letto insieme al suo dolce peccato – FOTO

Hoara Borselli grazie ad una foto pubblicata sui social è riuscita a far rischiare l’infarto ad una larga fetta del suo grande pubblico

Hoara Borselli attraverso uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram ha lasciato i suoi follower letteralmente a bocca aperta. La bella attrice si è mostrata sul famoso social network in un momento ripreso nella sua camera da letto mentre si concede ad un dolce peccato. Hoara infatti si è fatta ritrarre distesa sulle morbide lenzuola intenta a gustare un invitante lecca lecca circondata da diversi altri dolciumi. Vestita solo da una lunga felpa di un famoso marchio che Hoara usa come un abitino e da lunghe calze grigie che avvolgono le sensuali gambe fin sopra il ginocchio. In queste foto l’amata opinionista sembra quasi volersi mostrare come una ragazzina che gioca con i dolci. Un’immagine degna delle commedie americane in cui si raccontano le piccanti vite degli adolescenti.

Hoara Borselli e il suo rapporto con Walter Zenga

Hoara Borselli ha vissuto una lunga relazione con l’ex portiere di calcio e allenatore Walter Zenga. Un amore durato ben sei anni, anche se costellato di alti e bassi, che le ha dato l’opportunità di poter dire la sua sul difficile rapporto tra lo sportivo e i suoi figli. Negli ultimi giorni infatti hanno fatto discutere le dichiarazioni di Andrea Zenga, figlio di Walter, che sta prendendo parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane avrebbe più volte rimarcato le continue mancanze da parte di suo padre nei propri confronti e anche in quelli del fratello Nicolò.

Hoara ha voluto difendere il suo ex compagno a Live – Non è la D’Urso chiarendo l’amore che Walter Zenga ha sempre mostrato nei confronti dei suoi figli. “Purtroppo hanno vissuto le conseguenze di una separazione turbolenta – ha spiegato Hoara Borselli – ma Walter avrebbe sempre voluto passare più tempo con loro“.