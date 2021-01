Alessia Prete e i nuovi scatti su Instagram, l’ex del Grande Fratello in una bellezza mozzafiato e con un dettaglio sensuale che accende

Una bellezza che lascia senza fiato e che la caratterizza da sempre, da quando l’abbiamo vista comparire sulla scena del mondo dello spettacolo italiano. Alessia Prete ci ha incantato con la sua partecipazione a Miss Italia nel 2016 e alla 15esima edizione del Grande Fratello, che ha anche rischiato di vincere. Il fascino della piemontese classe 1995 ha davvero pochi eguali e trova continue conferme negli scatti che ci regala su Instagram, dove è diventata una influencer davvero molto seguita.

Alessia Prete, l’essenziale è visibile agli occhi: forme esagerate anche sotto il maglione

Gli scatti di oggi di Alessia fanno sognare più che mai. Per strada in una bella giornata, molto elegante e sensuale, rapisce l’attenzione per un dettaglio molto particolare. Pur indossando un maglione sotto il cappotto per ripararsi dal freddo, non si possono nascondere le sue forme generosissime. E un dettaglio del suo lato A ci appare nello scatto, osservando con cura.

Un dettaglio che ovviamente ai fan più accaniti non può sfuggire e che viene fatto notare. Alessia è un tripudio di sensualità che accende in un attimo la fantasia, ci regala un inizio di settimana davvero niente male.