La bella bonas di Avanti un’Altro Laura Cremaschi, condivide una foto su Instagram che fa impazzire i followers

Laura Cremaschi, una delle bonas più apprezzata di Avanti un’Altro, condivide una foto su Instagram in cui appare sensuale in un bikini aperto du décolleté. Appare con un fisico scolpito come sempre. Nelle stories mostra tante frasi riflessive sulla vita e sull’amore e poi infine fa vedere delle rose, chissà chi gliele ha regalate.

Laura Cremaschi torna in televisione nel programma di Paolo Bonolis

La Cremaschi torna ad Avanti un’Altro dopo lo stop ed è più carica e bella che mai. Recentemente sui social è apparsa una moda, di condividere la proprio pelle al naturale per smontare un canone di bellezza che non esiste ma che è ambito da tutti. Quello che si vede su Instagram spesso non corrisponde alla realtà. Ormai la normalità è vedere donne perfette con fisici impeccabili, visi scavati con nasini alla francese perfetti e labbra carnose e grandi. Questi sarebbero i canoni imposti dai social, tuttavia la realtà è molto diversa. Inoltre la maggior parte di queste persone modifica in modo significativo le foto.

Con l’uso di diverse app si può aumentare il seno, il lato B, modificare i lineamenti del viso e tanto altro. Ovviamente anche la pelle con trucco e con l’aiuto delle app diventa levigata quando in realtà non è così. Ad aver cominciato questa moda di mostrarsi così come si è su Instagram, è stata Aurora Ramazzotti figlia della Hunziker ed del noto cantante. Lei per prima, per mandare un messaggio positivo e reale ha mostrato la sua pelle in viso coperta di acne. Grazie al suo gesto ha spinto molti altri personaggi pubblici a fare lo stesso. Giulia De Lellis, ormai tra le influencer più seguite, ha fatto lo stesso mostrando la sua pelle gravemente lacerata da un acne pesante.