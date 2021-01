Chiara Ferragni: nuovo negozio a Milano, di cosa si tratta

Chiara Ferragni è sempre sul pezzo ed oggi l’imprenditrice ha appena aperto un nuovo negozio a Milano, uno showroom da scoprire

Influencer, imprenditrice, moglie e mamma. Chiara Ferragni è sempre pronta a lanciarsi in nuove avventure che all’età di trentatré anni la rendono la regina del successo. Il mondo intero parla di lei e delle sue capacità e possibilità che l’hanno portata alla vetta. Oggi scende in pista con l’apertura del suo nuovo negozio al centro di Milano, la sua città del cuore. Scopriamo insieme di cosa si tratte quali sono le novità che in serbo per noi.

Chiara Ferragni: cosa sappiamo del nuovo negozio?

Chiara Ferragni è una donna d’affari ed è sempre pronta ad aiutare il prossimo con atti di beneficienza. Ma vediamo insieme quali sono le novità del suo nuovo negozio. Innanzitutto c’è da dire che è uno showroom, in pieno centro, con una vista mozzafiato su piazza Cordusio. Esso è stato pensato seguendo la linea di grandi maison come Prada e Chanel e tende a creare un’ambientazione familiare, come se fosse un enorme salotto. Un corridoio di nuovi abiti con al centro sedie e tavolini per accogliere i clienti. Le pareti glitterate d’oro, con il logo di Chiara Ferragni al centro, unico chiaro riferimento al brand che sta iniziando ormai ad avere una sua identità.

Lo showroom è un mix tra passerella e armadio che ricorda molto le origini del brand. Infatti Chiara Ferragni ha iniziato a lavorare proprio dentro la sua cameretta facendo i video davanti all’armadio. Tutto è cominciato con il blog The blond Salad ed oggi l’influencer è seguita in tutto il mondo da più di venti milioni di persone.