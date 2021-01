Giovane madre di due bimbi perde la vita: drammatico incidente sul posto di lavoro

Una giovane madre di 26 anni è morta in ospedale dopo un incidente sul lavoro a Martignano, comune in provincia di Lecce.

Stava effettuando le pulizie per la ditta per la quale lavorava presso un bar, ma è improvvisamente caduta da una scala battendo la testa. È deceduta cosi una giovane madre di 27 anni vittima di un incidente sul lavoro a Martignano, in provincia di Lecce. Dopo la caduta, la 27enne è stata portata in ospedale, dove è rimasta ricoverata per alcuni giorni sino a ieri sera, quando il suo cuore ha smesso di battere per via dei traumi riportati.

Lecce, cade da una scala mentre fa le pulizie in un bar: giovane madre muore in ospedale

Una giovane madre è morta nella serata di ieri all’ospedale di Lecce, dove era arrivata in seguito ad un incidente sul lavoro. La vittima è Giorgia Sergio, 27enne madre di due figli di Martignano, comune in provincia di Lecce. Stando a quanto riporta Il Quotidiano di Puglia, giovedì la 27enne stava effettuando delle pulizie, per conto della ditta per la quale lavorava regolarmente, all’interno di un bar. Durante le pulizie, però, Giorgia avrebbe messo un piede in fallo mentre era sulla scala cadendo e battendo violentemente la testa su un tavolino.

La donna è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Scorrano, dove è arrivata con un’emorragia ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. I medici, considerate le condizioni della paziente, hanno disposto il trasferimento presso l’ospedale di Lecce, dove purtroppo ieri sera, domenica 17 gennaio, la giovane è morta per i traumi riportati nell’incidente sul lavoro.

Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti dei tecnici dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza Negli Ambienti di Lavoro) e dei carabinieri che dovranno ricostruire con esattezza l’incidente costato la vita alla giovane madre.

La notizia del decesso ha sconvolto l’intera comunità del comune pugliese che ha inviato numerosi messaggi alla famiglia della donna.