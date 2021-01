Amadeus e Giovanna Civitillo oggi festeggiano il compleanno del loro grande amore, suo figlio oggi compie dodici anni, che splendore

Oggi per Amadeus e Giovanna Civitillo è una giornata speciale, i due genitori festeggiano il compleanno del loro figlio Josè che oggi compie dodici anni. Il bambino è ancora molto piccolo per la televisione, ma molti lo hanno intravisto nella scorsa edizione del Festival di Sanremo. Infatti è stato il primo tra il pubblico ad alzarsi per applaudire l’esibizione di Paolo Palumbo, il ventiduenne affetto da SLA che è salito sul palco dell’Ariston.

Amadeus e Giovanna festeggeranno il figlio in famiglia?

Il 19 gennaio Amadeus e Giovanna non ci sono per nessuno, visto che è il giorno dedicato interamente al loro bambino che oggi festeggerà il suo dodicesimo compleanno. Quest’anno sarà molto diverso rispetto al solito, viste le misure di sicurezza anti-covid in vigore in tutta Italia. Ma sarà comunque speciale, infatti trascorreranno tutti insieme la giornata in famiglia. Intanto appena sveglia la moglie del conduttore ha pubblicato una foto su Instagram di loro tre di qualche anno fa. In un batter d’occhio quel post è stato inondato di messaggi di auguri e like. “A te che hai reso la nostra vita bella da morire – scrive la mamma – auguri amore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Amadeus e Giovanna hanno un profilo Instagram in comune poiché il conduttore non è molto bravo con i social e allora lascia lavorare sua moglie che invece ha voglia di condividere con i loro fan alcuni momenti speciali della loro famiglia. I due sono seguiti da quasi quattrocento mila follower.