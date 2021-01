Una donna di 57 anni dimentica i suoi figli a causa della demenza

La tragica notizia della mamma cinquantasettenne e precocemente affetta da demenza senile che ha dimenticato i propri figli.

Elaine Deponeo è una signora di soli 57anni residente nella contea inglese di Cheshire e precocemente affetta da demenza senile. La donna è madre di due figli e non riesce a darsi pace dal momento che spesso non è più in grado di riconoscere i suoi cari. Inizialmente, in seguito all’insorgere di alcuni sintomi e dopo essersi confrontata con alcuni medici, Elaine per via della giovane età credeva che si trattasse di depressione

Il lato crudele della demenza senile

Secondo le testimonianze dei suoi affetti pare che la donna iniziò a mostrare alcuni accenni della malattia due anni fa, durante un viaggio di piacere in Thailandia. Da lì inizio una lunga lotta. All’improvviso non riuscì più a ricordare la strada giusta per tornare nel proprio albergo, per poi continuare ad avere difficoltà nello svolgere alcune attività quotidiane, come compilare un documento.

La figlia di Elaine ha trentatré anni e decide di raccontare il dramma dal suo punto di vista. Nel suo racconto la ragazzi si concentra in alcuni dettagli, dall’insorgere della malattia fino ad oggi, avvertendo la terribile sensazione di aver perso la madre. Poi si confida in tal modo: “Ha solo 57 anni, mi fa male il cuore“.

Da poco la signora è stata ricoverata in una casa di cura, la figlia esprime il suo disappunto e la sua delusione in merito all’organizzazione sanitaria del momento. La demenza senile sta riducendo a pezzi la loro famiglia. “Devi guardare la persona che ami svanireletteralmente davanti ai tuoi occhi“, ha poi sentito di aggiungere in conclusione.