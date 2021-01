Schianto in autostrada tra un’ambulanza ed un camion: il bilancio dell’incidente

Quattro membri dell’equipaggio di un’ambulanza sono rimasti feriti in seguito ad un incidente avvenuto sull’autostrada A1 nel territorio di Campegine (Reggio Emilia).

Terribile incidente alle prime luci dell’alba lungo l’autostrada A1 all’altezza del chilometro 128 nel territorio di Campegine, in provincia di Reggio Emilia. Stando ad una prima ricostruzione, un’ambulanza, di rientro dopo aver trasportato un paziente a Bologna, si sarebbe scontrata contro un mezzo pesante. Sul luogo dell’incidente sono arrivati diversi mezzi di soccorso che hanno trasportato in ospedale i quattro sanitari dell’equipaggio dell’ambulanza rimasti feriti, di cui uno in maniera grave.

Quattro feriti, di cui uno grave, questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo l’autostrada A1 nel territorio di Campegine, comune in provincia di Reggio Emilia. Secondo quanto riferito dalla redazione de Il Resto del Carlino, un’ambulanza con a bordo quattro sanitari avrebbe impattato contro un mezzo pesante. Il mezzo di soccorso stava rientrando alla base di Piacenza dopo aver trasportato un paziente a Bologna.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I pompieri hanno avviato le operazioni di soccorso e lo staff medico ha poi trasportato i quattro sanitari, rimasti feriti presso l’ospedale Santa Maria Nuova. I feriti, riferisce Il Resto del Carlino, sono una donna di 41 anni, che ha riportato ferite gravi, una ragazza 22enne, una donna di 57 anni ed un uomo di 38, feriti in modo lieve.

Intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Modena Nord che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’impatto e accertare eventuali responsabilità.