Mamma positiva al coronavirus, partorisce figlio con anticorpi

Una ragazza di 28 anni positiva al coronavirus, ha partorito un bambino con gli anticorpi. Il fatto è accaduto in Bulgari.

E’ nato già con gli anticorpi al Covid-19 nel suo organismo. E’ la storia di una ragazza di 28 anni positiva al coronavirus e che ha messo al mondo il suo bambino già con gli anticorpi. Il caso rarissimo è successo in Bulgaria più precisamente a Pazargik, nel Sud del Paese. La mamma del bimbo si trovava già ricoverata in ospedale al momento del parto perché affetta dal coronavirus.

CORONAVIRUS, NON RISULTA ESSERE IL PRIMO CASO NEL MONDO

I medici a causa delle modifiche della placenta e del rallentamento della crescita del feto, causate dal Covid-19, hanno deciso di praticare un taglio cesareo. Dopo la nascita del bambino, vista la positività della madre, i medici hanno effettuare il test antigenico sul neonato. Da lì la scoperta della presenza di anticorpi al Covid nel suo organismo. Il neonato si trova ora in buone condizioni e rimarrà sotto il controllo medico. I media bulgari fanno sapere che non si tratta del primo caso al mondo.

Proprio lo scorso novembre a Singapore, una donna di 31 anni ha partorito un bambino che ha sviluppato gli anticorpi contro il Coronavirus. La donna si era contagiata lo scorso marzo dopo essere tornata con la sua famiglia da un viaggio in Europa. In quel caso la madre, guarita dal covid, non presentava gli anticorpi nonostante li avesse trasmessi al neonato. Secondo la guida pubblicata dal Royal College of Obstetricians and Gynecologists del Regno Unito la probabilità che le donne incinte trasmettano il Covid-19 ai loro figli è molto bassa.