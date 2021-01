Una giovane madre 18enne è morta subito dopo aver partorito il figlio che adesso si trova ricoverato in ospedale per alcuni problemi accusati dopo il parto.

Una ragazza di soli 18 anni è deceduta in ospedale dopo aver dato alla luce suo figlio che adesso si trova ricoverato dopo aver manifestato alcuni problemi subito dopo il parto. La 18enne, che pare non sapeva di essere incinta, si è sentita male nel pomeriggio di domenica nella sua casa di Bristol, in Inghilterra. Lanciato l’allarme, i paramedici hanno trasportato la ragazza in ospedale, dove poco dopo il parto è deceduta. Sull’accaduto sta indagando la polizia inglese.

Leggi anche —> Vive per tre mesi in aeroporto per paura del Covid, viene arrestato

Inghilterra, giovane madre muore inspiegabilmente dopo il parto: indaga la polizia

Leggi anche —> Incidente fatale: tre camionisti travolti e uccisi da un quarto camion

Aveva solo 18 anni Danielle Jones, la ragazza deceduta domenica 17 gennaio, dopo aver dato alla luce il suo primogenito. La 18enne di Bristol, secondo quanto riporta la redazione del The Sun, pare non sapesse di essere in dolce attesa e domenica pomeriggio avrebbe accusato un malore. Presso l’abitazione è arrivata un’ambulanza che ha trasportato d’urgenza la ragazza in ospedale. Qui, dopo il parto, Danielle è deceduta, mentre il piccolo Danny è sopravvissuto, ma è tuttora ricoverato per dei problemi.

Sulla tragica vicenda la polizia di Avon e Somerset ha avviato un’indagine per ricostruire quanto accaduto e risalire alle cause che hanno provocato la morte della 18enne. A far chiarezza potranno essere gli esami medico legali che verranno effettuati nelle prossime ore.

A raccontare quanto accaduto è stato il fidanzato di Danielle sui social affermando: “Ho avuto un figlio, quello che avrebbe voluto anche Dani, ma che purtroppo non potrà mai incontrare“. Il giovane padre che si trova in ospedale accanto al piccolo Danny ha proseguito scrivendo: “Sto combattendo per te, piccolo uomo, sii forte anche per me, non lasciarmi adesso. Mi prenderò io cura di te”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Gli amici di Danielle, che l’hanno descritta come una ragazza gentile e generosa, hanno lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per aiutare la famiglia che dovrà sostenere le spese per il funerale.