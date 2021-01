Laura Cremaschi, outfit meraviglioso | Fan in visibilio – FOTO

Laura Cremaschi ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram: il nuovo bellissimo outfit della showgirl

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

Laura Cremaschi, showgirl in veste di Bonas in Avanti Un Altro ed ex tentatrice di Temptation Island Vip, è molto celebre non solo sul piccolo schermo ma anche sui social network. Infatti su Instagram il suo profilo è uno dei più apprezzati in Italia.

In questo momento, il suo account conta la bellezza di quasi un milione di follower, 991mila, per essere più precisi. Sono numeri davvero importanti quelli della ragazza, che raccoglie dati veramente significativi anche nei singoli post, pubblicati attraverso lo stesso profilo.

Laura Cremaschi, outfit perfetto per la showgirl | Pioggia di ‘like’ e commenti di complimenti – FOTO