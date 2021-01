Meteorismo: i migliori alimenti da consumare per combattere le flatulenze

Un problema molto imbarazzante con cui si deve spesso fare i conti è quello delle flatulenze. Si tratta di un aspetto fisiologico del nostro corpo ma, se risulta eccessivo, può essere contrastato. Scopriamo degli alimenti toccasana contro il meteorismo.

Il meteorismo è la formazione di gas nell’intestino e deriva dalla fermentazioni di alcuni cibi. Si tratta ovviamente di un disturbo molto fastidioso poiché non risponde ad un naturale processo fisiologico ma si tratta di un’eccessiva presenza di gas.

Questo può davvero influire in maniera negativa sulla qualità della vita ed è un aspetto che non deve mai essere sottovalutato.

Quando il disturbo diventa eccessivo e si accompagna ad altri sintomi come pancia gonfia e dolori nella zona addominale, è sicuramente necessario rivolgersi ad uno specialista.

In caso contrario, il meteorismo può essere contrastato inserendo semplicemente alcuni cibi nella tua alimentazione quotidiana.

In questo modo le flatulenze eccessive diventeranno limitate e torneranno ad essere un normale fenomeno fisiologico che risponde ad un intestino sano.

Scopriamo nel dettaglio gli alimenti amici dell’organismo per dire addio alle flatulenze.

I cibi che aiutano il meteorismo

Il primo ed importante consiglio è innanzitutto quello di masticare bene tutti i cibi che vengono consumati. Mangiare lentamente è il primo step per poter contrastare il meteorismo in modo efficace.

Mangiare velocemente è sinonimo di masticare male. Ed è proprio in questo modo che si introduce aria nell’organismo. Quest’ultima deve essere espulsa e le flatulenze non si faranno attendere.

Oltre ad una buona masticazione, ecco di seguito alcuni cibi che possono davvero aiutarti.

Zenzero. Oltre ad essere un validissimo trattamento per altri sintomi, come ad esempio il raffreddore, lo zenzero è molto efficace contro i disturbi che colpiscono l’intestino. Consumalo fresco e tutti i gas emanati dai cibi molto proteici verranno assorbiti.

Frutti di bosco. Tra i cibi che devono essere inseriti nella tua alimentazione, un posto privilegiato è senz’altro quello che riguarda tutti quelli con proprietà antinfiammatorie. Quindi via libera ai frutti di bosco ed ai semi di anice. Si tratta di alimenti molto indicati per favorire la digestione e limitare la fermentazione.

Semi di finocchio. Si tratta di semi ampiamente conosciuti come metodo naturale per stimolare ed aiutare il processo digestivo. Sono adatti per questo anche come rimedio naturale contro il meteorismo.

Un principio attivo contenuto al loro interno agisce sui muscoli dell’intestino inibendo gli spasmi. Possono essere adattati a molte pietanze, rendendole aromatiche. L’unica accortezza riguarda le donne in gravidanza.

Menta. Si tratta di un alimento che ha una comprovata efficacia scientifica contro la sindrome del colon irritabile. Utilissima contro la flatulenza, è una spezia estremamente versatile che arricchirà i tuoi piatti.

Infine, lo yougurt, soprattutto se naturale o probiotico, contiene molti fermenti lattici in grado di aiutare notevolmente i processi digestivi e favorire l’eliminazione di gas intestinali.

Il meteorismo può essere davvero un problema molto sconveniente. Per mantenerti in buona salute, inserisci nella tua alimentazione quotidiana questi cibi. Si tratta di un validissimo metodo naturale per dire finalmente addio alle tanto odiate flatulenze.