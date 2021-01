Anna Foglietta, per lei un nuovo progetto televisivo presto in arrivo

L’attrice Anna Foglietta presto sarà il volto di Franca Rampi nella serie ispirata al libro “La città dei vivi” che racconta il caso Varani

Il Covid ha spostato tutto ma presto vedremmo Anna Foglietta vestire i panni di Franca Rampi, madre del piccolo Alfredo, caduto in un pozzo artesiano a Vermicino nel 1981. Si tratta di un episodio tristissimo della cronaca italiana rimasto nel cuore e nella memoria di tutti.

Una tragedia che trasformò il modo di fare informazione visto che il caso venne seguito 24 ore su 24 finché non venne recuperato il corpo del piccolo. “Sento la responsabilità di riscattare la figura, fondamentale, di Franca Rampi, che ha permesso che tragedie simili non accadessero più“, dice Foglietta.

La serie è tratta da “La città dei vivi” il nuovo libro di Nicola Lagioia uscito ad ottobre scorso. Le riprese sono slittate ma riprenderanno a breve per chiudere la pellicola.

Anna Foglietta, sensualissima in completo bianco

“Scarmigliata, confusa, altalenante, precaria, fragile, forte, attonita, incredula, basita, sbiadita, provata, emaciata, incoraggiata, abbattuta, ripartita…. sfinita! Ecco diciamo che il momento non è facile e che tutti avremmo bisogno di un atto di profonda responsabilità che possa farci illudere che nel futuro davvero possiamo crederci e che tutto sommato ancora c’è voglia di far andar bene le cose. Io faccio il mio 🤟🏾”.

Lo scatto è del fotografo Mario Gremegna e la ritrae con un tailleur bianco giacca doppio petto e pantalone, rigorosissima con questo stile militaresco addolcito solo dai racchi rossi in camoscio e i capelli sbarazzini un po’ arruffati che le incorniciano il viso magro.

Anche e mani appoggiate in modo massiccio sui fianchi sono segno di insoddisfazione, come lo sguardo che severo scruta la macchina fotografica davanti a lei con fare minaccioso e austero. “Quanto sei bella Anna. E non è nemmeno la tua caratteristica più evidente”, “Un incanto!”, “Bellissima” le urlano in coro i fan che la seguono sulla sua pagina Instagram.