Un freddo non indifferente per questo Inverno 2021. E la pandemia continua a costringerci a casa… perchè non dare un po’ di colore alle nostre giornate pur restando comode e calde? Taylor Mega ci suggerisce come fare.

L’influencer Taylor Mega, attrice, modella ed istruttrice fitness ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la vede indossare un maglione all’insegna dell’allegria e della dolcezza.

D’altronde, per combattere il freddo di questa stagione non abbiamo molta alternativa se non lasciarci coccolare da indumenti comodi e caldi. A maggior ragione dovendo restare all’interno delle mura domestiche.

Un esempio di come possiamo affrontare tutti gli aspetti di questo gennaio ce lo offre proprio Taylor Mega con il suo super maglione.

Dopo quello rosa di Andrea Delogu, quello nero di Elisabetta Canalis e il cardigan di Chiara Ferragni, l’attrice e compagna del cantante della Dark Polo Gang Tony Effe, Taylor Mega ci propone un capo in lana e dalla tonalità accesa che ha dato un tocco di luce ad Instagram e scaldato i cuori dei suoi followers.

Il super maglione che Taylor Mega propone per l’Inverno 2021

Une bellezza da togliere il fiato quella di Taylor Mega, soprattutto in questa foto che la ritrae intenta a sorseggiare un cocktail in un look casual che comunque non rinuncia allo stile.

Indossa un maglione in lana di un colore arancio acceso che le illumina il volto e infonde allegria.

Caldo e sexy, due aggettivi che a primo impatto possono sembrare incompatibili. L’influencer ci dimostra come invece è decisamente possibile: un indumento comodo e perfetto per affrontare il freddo ma con un taglio sensuale che lascia anche intravedere l’ombelico impreziosito da un gioiello.

Decorato dalla stessa lana che forma trecce che scendono lungo tutta la lunghezza, il maglioncino è a girocollo e con le maniche a sbuffo.

Taylor Mega ha scelto di abbinarlo a dei leggings neri effetto pelle, ma nella foto non riusciamo ad intravedere quali scarpe ha abbinato all’outfit. Possiamo però immaginarlo a pennello tanto con le sneakers quanto con degli stivaletti neri.

A tutti gli effetti un look semplice e all’apparenza scontato, ma assolutamente perfetto.