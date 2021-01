Travolto da un’auto mentre passeggia: la tragedia a pochi metri da casa

Nella serata di ieri, un 46enne è stato travolto e ucciso da un’auto sulla Strada Statale Appia a Cascano, frazione di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta.

Un uomo di 46 anni è morto nella serata di ieri dopo essere stato travolto da un’auto lungo la Strada Statale Appia a Cascano, frazione di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la vittima stava passeggiando nei pressi della sua abitazione, quando una vettura condotta da un imprenditore lo ha centrato in pieno. Ad accorgersi del corpo esanime sull’asfalto sarebbero stati alcuni passanti che hanno subito lanciato l’allarme. Purtroppo per il 46enne non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto, allontanatosi in un primo momento e poi tornato sul posto, è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale.

Lanciato l’allarme da alcuni passanti, accortisi del corpo dell’uomo in strada, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 46enne.

Intervenuti anche i carabinieri di Sessa Aurunca che hanno avviato gli accertamenti per risalire alla dinamica esatta dell’incidente. L’automobilista, riporta Caserta News, dopo essersi allontanato in un primo momento, forse preso dal panico, sarebbe tornato sul luogo.

L’imprenditore, sottoposto agli esami per verificare se fosse alla guida sotto effetti di alcool o sostanze stupefacenti, è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale.