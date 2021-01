Federica Fontana bellissima di prima mattina, sguardo magnetico-FOTO

La bella conduttrice Federica Fontana appare incantevole di prima mattina con la tazza davanti, lo sguardo è magnetico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana)

Federica Fontana su Instagram di prima mattina è incantevole, sguardo sensuale con gli occhi azzurri bellissimi e camicia che scopre le gambe. I fan vanno in delirio e commentano:“Buongiorno bellissima”, “Stupenda”, “Uno spettacolo di donna”. La bella Fontana è tornata in televisione per la gioia sei suoi fan. Torna a Domenica sportiva su Rai 2.

Federica Fontana torna in televisione più bella che mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana)

La Fontana torna in televisione con Domenica Sportiva su Rai 2, viene accolta più che bene. Il conduttore infatti non perde occasione per dirle subito che è il mito di 3 generazioni di telespettatori. Lei sotto a una foto che la ritrae in camerino, racconta la gioia di tornare in televisione:”Cosa c’è di più bello che tornare a fare quello che vi piace? La tv un pò mi mancava…mi da sempre una grande energia..sarà lei o saranno i successi del mio Milan?”.

La conduttrice infatti oltre che ad avere la passione per la televisione, ha un grande amore per la sua squadra del cuore il Milan. La bella Fontana è una sportiva, ama correre, andare in bici e fare yoga. In particolare quest’ultimo, pratica lo yoga quasi tutti i giorni ormai è una professionista. Su Instagram condivide spesso foto in pose diverse dello yoga ed è davvero brava. Ama tenersi in forma e si vede, il suo fisico è scolpito e tonico all’alba dei 40 anni. Infatti anche tornando in televisione tutti notano la sua bellezza che è rimasta invariata nel tempo.

Con i suoi capelli biondi e gli occhi azzurri di ghiaccio è davvero un incanto. Recentemente anche lei si è lamentata per il nuovo lockdown in Lombardia, sotto a un post ha infatti scritto;“Pronti alla zona rossa? Penso di parlare a nome di tutti i lombardi…siamo stati i più penalizzati in questo lockdown a semafori… non ci resta che resistere..ma dobbiamo farlo col sorriso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana)

Si spera che questa situazione finisca presto per tutti quanti. Però sicuramente è vero che i lombardi ne hanno risentito di più rispetto ad altre regioni. Colpa purtroppo dei contagi ancora troppo alti, nonostante gli sforzi dimostrati dai cittadini.