Valentina Vignali, outfit rosso “fuoco” e pelliccia animalier: stupenda – FOTO

Valentina Vignali fa incetta di likes e propone un abito rosso fuoco, coperto da una pelliccia animalier sintetica: favolosa

La dolce e sensuale web influencer e cestista, Valentina Vignali accende ancor più l’entusiasmo di un pubblico in delirio, proponendo l’ennesimo scatto alla moda di una vacanza da sogno. Stavolta a far venire i brividi sulla pelle è una bellezza di classe, unica in Italia

Sbarcata in Svizzera un paio di settimane fa, la Vignali si è ritagliata un pò di meritato relax in quel di Saint Moritz. Un paesaggio incantevole, decantato dalle montagne innevate e un’atmosfera che attira ogni anno, milioni di turisti da ogni dove. Persino Elena Morali e il suo Favoloso non hanno resistito al fascino incommensurabile di un posto magnifico: a breve si avrà anche il loro avvicendamento sul posto.

Tornando alla Vignali, la sexy cestista dell’Azzurra Basket si ritiene abbastanza soddisfatta della scelta, nonostante le difficoltà a raggiungere il luogo. Ma tutto sommato la vacanza invernale procede a “gonfie vele” e nel segno della “perdizione” più totale, come accade nei film di avventura

Valentina Vignali, bellezza straordinaria visibile da tutte le latitudini

Nonostante le restrizioni anti Covid imposte dal tavolo di governo, la cestista e modella, Valentina Vignali ha violato le regole e si è regalata un viaggio da sogno. Facilmente attratta dai paesaggi innevati mozzafiato contribuisce a rendere unico e irripetibile ogni singolo momento che si vive in quei luoghi “fantascientifici”.

Dopo aver assistito allo spettacolo panoramico delle montagne coperte di neve che si riflettevano alla vasca ovale della piscina dell’Hotel, dove Valentina alloggia, l’attenzione dei fan si sposta all’esterno della struttura.

Stavolta a far scalpore è la diretta interessata, immortalata in tutto il suo fascino divino e incantato. Valentina è davvero incontenibile mentre mostra al pubblico un outfit rosso “fuoco” che rende speciale la mattinata a colpi d’occhio impressionanti.

Da sottolineare la pelliccia animalier sintetica, indossata per l’occasione. Anche se nel post sotto la foto non manca un piglio d’indignazione a far concepire ai fan, la realtà degli accessori, molto spesso discutibili nella loro celata veridicità