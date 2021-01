Federica Pacela, posa osè in perizoma e reggiseno: “illegale” – FOTO

Federica Pacela accende i “motori” dell’entusiasmo e provoca i fan con una posa osè in perzioma e reggiseno: un sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Da quando Federica Pacela è sbarcata sui social network con la sua temibile trasgressività, nulla è come prima per i follower che la segono di continuo. La reginetta del web a “luci rosse” è una sentenza in termini di sensualità. Molto spesso è in prima linea a “stuzzicare” la libidine e l’entusiasmo di un pubblico. Che ormai ha finito tutti gli attributi per descrivere le performances a “furor di popolo”.

La celebre web influecer italiana ha scavalcato numerose posizioni, nella classifica delle preferenze tra le sexy blogger digitali. Oggi Federica occupa un ruolo fondamentale nel cuore dei fan, che hanno potuto ammirarla davvero in tutte le sfaccettature. In particolare dopo la posa calendaristica del 2021, dove ha dato spazio alla massima espressione della sensualità, con intimi stuzzicanti e parti del corpo esplosive

Federica Pacela mette a nudo i suoi segreti proibiti: da “infarto” fulminante