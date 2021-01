Mercedesz Henger, la rivelazione bollente su Instagram – FOTO

Mercedesz Henger attivissima su Instagram, nelle storie si svela ai fan e racconta un retroscena piuttosto piccante su di sé

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Bellissima, con un fascino esplosivo, tutto ereditato dalla madre. Mercedesz Henger porta avanti l’eleganza e la sensualità di famiglia, anche se i rapporti con la madre Eva, storica attrice del mondo dell’hard, sono ormai deteriorati da tempo. La ‘piccola’ Henger in ogni caso ha imparato a risplendere di luce propria, diventando sui social un personaggio seguito e ambito almeno quanto sua madre. Ad agosto compirà 30 anni, è dunque nel pieno dell’età e su Instagram non manca di infiammare la fantasia dei followers con numerosi scatti da infarto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercedesz Henger esagerata, fondoschiena con perizoma in primo piano: pazzesca! – FOTO

Mercedesz Henger, il messaggio ai fan che stuzzica la fantasia: la rivelazione a sorpresa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercedesz Henger si mostra di spalle in costume alle Maldive, spettacolo – FOTO

Quest’oggi, Mercedesz fa volare la fantasia non con uno scatto provocante, ma con una dichiarazione rilasciata ai fan nelle storie Instagram. Rispondendo alle domande dei followers, quando le è stato chiesto se ha mai baciato una ragazza, ha risposto: “Sì, è vero, è capitato che io e le mie amiche ci baciassimo”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Un retroscena sulla sua vita divertente e alquanto piccante, che contribuisce ad aumentare la sua aura e il suo fascino davvero provocante. Mercedesz è una bomba di sensualità e del resto ce lo conferma spesso, come detto, con scatti a dir poco esplosivi e piccanti. Nel corso delle vacanze natalizie, in effetti, tra il soggiorno in mezzo alle Alpi e quello alle Maldive, abbiamo fatto il pieno…