Polina Malinovskaya continua a far impazzire i suoi followers condividendo scatti fenomenali: la modella mostra a tutti il suo fisico da capogiro.

Polina Malinovskaya è una delle modelle più amate dal popolo del web. La classe 1998 vive a Milano, città natale del padre. Nata in Bielorussia, la ragazza continua a far aumentare la sua popolarità sui social network: il suo account Instagram vanta al momento 2,2 milioni di followers. Numeri pazzeschi per Polina, sempre più richiesta come testimonial per completini intimi e costumi favolosi.

La Malinovskaya ama postare scatti sbalorditivi su Instagram, mettendo in mostra il suo fisico da capogiro. La 22enne, poco fa, ha condiviso una serie di scatti in cui indossa un bikini da sogno.

Polina Malinovskaya, scatti da sogno in bikini: che fisico!!!

Polina, poco fa, ha condiviso in rete una serie di quattro fotografie da infarto. La modella indossa un bikini pazzesco che mette in risalto il suo fisico mostruoso. Le sue curve fanno letteralmente impazzire gli utenti: il suo décolleté non passa di fatto inosservato e lascia tutti a bocca aperta.

La classe 1998 assume delle pose estremamente sexy sulla barca. La serie di immagini ha già raccolto 42mila cuoricini in meno di 15 minuti. I fan stanno commentando con enfasi, rilasciando parole di apprezzamento, complimenti, ed emoticon espressive.

Polina, qualche giorno fa, mandò in tilt il mondo dei social network pubblicando una fotografia meravigliosa. La ragazza, infatti, piazzò il suo panoramico fondoschiena davanti all’obiettivo, lasciando di stucco gli innumerevoli ammiratori e i numerosissimi followers.