Alice De Bortoli sempre più bella su Instagram, incanta i fan

Alice De Bortoli splendida su Instagram, sembra una principessa. I fan sono in contemplazione: luce per gli occhi

Alice De Bortoli si conferma ormai regina di Instagram. Il suo ultimo scatto è luce per gli occhi dei fan, che ammirati la riempiono di complimenti. Classe 2003, ha la strada già spianata per il successo e tutti i requisiti necessari per percorrerla.

La giovane star è stata protagonista del docu-reality Il Collegio 3, ed è entrata nel cuore dei telespettatori. Ma nonostante la fama è una ragazza estremamente umile e con i piedi per terra.

Alice De Bortoli, celebrità di Instagram

La nota più rilevante della sua semplicità è la scelta di utilizzare la visibilità di cui gode per veicolare messaggi positivi a chi la segue. Promuove stili di vita sani e punti di vista ottimisti, offre parole di ispirazione ai suoi followers, che vengono spronati dal suo profilo.

Alice è una ballerina, appassionata di recitazione, impegnata studentessa, influencer da 1,8 milioni di seguaci su Instagram, ha una vita già impegnatissima e ricca di soddisfazioni e consensi. Frequenta il liceo delle scienze umane a Treviso dove è cresciuta, pratica danza da diversi anni e studia recitazione, una vera e propria macchina di abilità.

Intelligente, coscienziosa e sensibile, è anche dotata di una bellezza incredibile. La sua linea perfetta e i lineamenti armoniosi le conferiscono un aurea di luce, sembra quasi angelica. Consapevole di essere amata da tantissimi giovani fan, non manca di esibire a coloro che la ammirano la sua bellezza.

Il suo ultimo scatto la ritrae di spalle con la schiena nuda dove ricadono i suoi stupendi boccoli biondi. Indossa un semplice jeans azzurro che su Alice sembra l’abito di Cenerentola, e lei una principessa.

Dolce e meravigliosa, in poche ore la sua immagine ha già guadagnato 240mila like. Il post recita “Gli abbracci allungano la vita, ne sono certa“, ed è un inno all’affetto, per non dimenticarne mai l’importanza anche in un’epoca così virtuale.