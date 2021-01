Matrimonio a prima vista Italia 2021, dove si sono sposate le coppie

Solo pochi giorni fa è stata trasmesse le prime puntate di Matrimonio a prima vista Italia 2021, vediamo alcuni momenti delle celebrazioni

È partita con il botto anche questa sesta e nuova edizione di “Matrimonio a prima vista Italia 2021”. Dopo la scorsa edizione del reality con maggiore share in assoluto dal debutto in tv, quest’ultima porta con sé altissime aspettative e i telespettatori si aspettano altrettanti colpi di scena.

Le puntate per ora solo su Discovery+ tutti i martedì, per tutti gli altri bisognerà attendere qualche altra settimana per la messa in onda su Real Time. I volti e i nomi però sono già noti e le Fanpage sui social ormai sono ricche di foto succulente: troviamo quindi Francesco e Martina (compatibilità dell’82%), Salvatore e Santa (77%), Fabio Peronespolo e Clara (84%).

Dopo essere stati selezionati dagli esperti, il passo più difficile è quello della comunicazione alle famiglie, poi iniziano i preparativi veri e propri con la scelta degli abiti da cerimonia che in questa edizione viene scelto dai futuri mariti.

Le location delle nozze di Matrimoni a prima vista Italia 2021

Il primo matrimonio a venire celebrato e trasmesso in tv è quello fra due romani doc Francesco di 37 anni e Martina di 34 anni. La location delle nozze è un incanto, quella di Santa Severa sul litorale laziale, addobbata magistralmente per accogliere la coppia che si sta per conoscere al buio.

Lei indossa un abito attillato stile americano incrociato sulla schiena, capelli acconciati con un semi raccolto morbido. Francesco è impettito in un completo scuro da cui spuntano i tatuaggi sul collo. Martina dichiara subito durante le promesse: “Darò tutta me stessa, nonostante le esperienze passate“.

Clara e Fabio invece in Franciacorta tra i vigneti delle colline piemontesi. Lei è subito risultata una delle concorrenti più amate dal pubblico per la sua aria genuina, una ragazza con connotati diversi rispetto gli stereotipi di bellezza classica.

Per lei un abito sempre a stile americano senza spalline e una coroncina che le ferma i capelli corti; Fabio invece un abito nero elegantissimo con appuntata una calla come quelle presenti nel bouquet della moglie.