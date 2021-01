Jasmine Carrisi in dark mood, outfit e sguardo che incantano i fan – FOTO

Jasmine Carrisi ha pubblicato l’ennesima foto sexy che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan sui social network: bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

Jasmine Carrisi non ne vuole sapere di fermarsi e continua pubblicando foto molto sensuali per tutti i suoi follower su Instagram. La bella cantante di “Ego” questa volta pubblica uno scatto in cui è vestita totalmente di nero con una morbida tuta che le scopre la pancia. Il selfie ha ottenuto, a pochi minuti dalla pubblicazione, già molta interazione da parte degli utenti del social network, i quali hanno commentato con grande entusiasmo la sua foto. Le frasi più ricorrenti riguardano la sua estrema bellezza e tra queste c’è chi la definisce un “gioiello”. Cosa penserà papà Al Bano del suo “gioiello”, appunto? Il Leone di Cellino San Marco è molto legato a sua figlia soprattutto dopo l’esperienza che entrambi hanno condiviso a “The Voice Senior” in cui la “piccola” Jasmine si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo.

Jasmine Carrisi, una ragazza del suo tempo che incanta il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

In effetti Jasmine è una ragazza del suo tempo che mostra orgogliosa il suo aspetto fisico e gli occhioni azzurri truccati con la riga dell’eyeliner che va all’insù. Il make up sottolinea lo sguardo ammaliante che ha fatto breccia nei cuori dei suoi seguaci. Follower che la seguono anche per le sue doti canore. Jasmine Carrisi infatti ha pubblicato quest’estate un singolo, “Ego“, in stile rigorosamente trap, scritto e prodotto da Mauro Russo. Il contrario ovviamente dello stile del papà, uomo di un altro tempo e di un altro genere musicale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jasmine Carrisi (@jasminecarrisi)

“Dritta per la mia strada anche quando va tutto storto”, recita la canzone e lo sguardo della sua interprete sembra dire proprio questo. Sebbene per lei sia un periodo molto positivo tra esibizioni in diretta tv a “Verissimo” e l’esperienza durante il talent show condotto da Antonella Clerici.