La bellissima influencer Eleonora Incardona pubblica su Instagram una foto che provoca ai fans un mancamento: ecco quale!

Nello scatto, la Incardona indossa un paio di tacchi color argento e un vestito nero a collo alto, con uno spacco vertiginoso: le lascia la gamba completamente scoperta!

Il sensazionale rossetto rosso fa sempre la sua figura, abbinato anche alla manicure.

Eleonora, sulla didascalia del post, scrive: “Non abbiamo il tempo di essere noi stessi. Abbiamo solo il tempo di essere felici“.

La foto ha riscosso molto successo: 10.000 like e 200 commenti, in quattro ore!

Eleonora è imprenditrice e influencer: ecco come concilia le due attività!

Durante un’intervista rilasciata a Recensioniotorologi.it, Eleonora parla dei suoi due lavori da imprenditrice e influencer e di come riesce a conciliare entrambe: “Essere imprenditrice e allo stesso tempo influencer non è qualcosa che si può improvvisare, o semplicemente una serie fortunata di eventi. Tutto è frutto di ore interminabili di lavoro e a volte conciliare entrambe le cose non è affatto semplice anche perché molte volte sono costretta a delle rinunce“.

E ancora: “La visibilità online è fondamentale soprattutto per chi come me si approccia ad attività commerciali: oggi lo strumento più utilizzato per la pubblicità sono i social network. Chiaramente, se da un lato ti da tanto, dall’altro sei esposta a critiche e offese gratuite“.

E infine afferma: “Personalmente sono una persona molto forte che non si lascia scalfire facilmente, ma una persona più debole potrebbe realmente risentirne”.