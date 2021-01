Caso di Pasquali: arrestato in Spagna il latitante più ricercato d’Europa

Catturato François di Pasquali: l’unico criminale italo-francese tra la lista dei 19 “Most Wanted” di Europol.

#DauphineLibere François di Pasquali, fugitif le plus recherché de France, arrêté près de Barcelone https://t.co/YkDyBcROyE — Le Dauphiné Libéré #dauphinelibere (@ledauphine) January 21, 2021



A dare la notizia è il sito ufficiale di Europe 1: François Di Pasquali, il criminale italo-francese più ricercato dall’Europol, è stato arrestato questo mercoledì sera, 21 gennaio, in Spagna dopo una latitanza di oltre quattro anni. Il malvivente era stato condannato lo scorso giugno 2016 a 10 pene detentive per violenza e stupro di una donna di 84 anni. La vittima, affetta da morbo di Alzheimer, ha subito gli abusi nel lontano 2009 a Saint-Étienne, città nella Francia centro-orientale. Secondo quanto riportano i media locali, François Di Pasquali è stato catturato e arrestato oggi in una periferia di Barcellona. Questo è il risultato di un intenso lavoro investigativo da parte dei detective della National Fugitive Search Brigade (BNRF), iniziato esattamente un anno fa. A seguire il video.

Il criminale sarà consegnato alla Francia entro 40 giorni

🔵🇫🇷FAITS FIVERS – Condamné à 10 ans de prison en 2016 pour le viol d’une femme de 84 ans commis à Saint-Étienne, François Di Pasquali, le ressortissant français le plus recherché par Europol, a été arrêté après une cavale de plus de 4 ans (E1). https://t.co/kkySPVEJei — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) January 21, 2021

Gli agenti di polizia hanno lavorato per mesi sull’entourage francese del latitante italo-francese. Durante le indagini investigative, gli ispettori sono riusciti a raccogliere informazioni e testimonianze interessanti dagli inquirenti e hanno deciso di lanciare un’operazione di perquisizione simultanea ai suoi parenti. Computer, lettere, diari; gli agenti del BNRF riescono a setacciare tutto e scoprono un indirizzo interessante nella periferia di Barcellona. Una volta allertati, i rispettivi colleghi spagnoli hanno immediatamente installato un dispositivo di sorveglianza attorno a un edificio e, verso le ore 20:00, appare sullo schermo il latitante, appesantito con qualche chilo in più e munito di falso passaporto italiano.

🚩Detenido en #Barcelona un fugitivo francés, incluido en la lista Most Wanted de Europol, responsable de la violación de una anciana de 84 años en su país en 2009 #SomosTuPolicía pic.twitter.com/8gyhTo9Eub — Policía Nacional (@policia) January 21, 2021

Arrestato senza problemi, il criminale ha confermato la sua vera identità e, secondo i i rapporti ufficiali, dovrà essere consegnato alle autorità giudiziarie francesi entro 40 giorni.

