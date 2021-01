Eleonora Incardona sempre più bollente su Instagram: la siciliana ha postato uno scatto da capogiro con fondoschiena spaziale in bella mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Eleonora Incardona sempre più bollente ed esplosiva sui social network: la ragazza continua a mettere in mostra le sue curve da infarto pubblicando in rete scatti memorabili. La 29enne è una vera e propria star di Instagram e la sua popolarità sta crescendo di giorno in giorno. La nativa di Ragusa sa come sfruttare al meglio la vetrina del web.

Eleonora, anche oggi, ha illuminato i social con una fotografia pazzesca. Nello scatto, la nota influencer indossa un costume a perizoma da sogno che mette in risalto il suo fondoschiena meraviglioso. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Eleonora Incardona da sogno su Instagram: fondoschiena illegale in mostra