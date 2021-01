Crisi di Governo, l’esito del voto di fiducia al Senato

Al Senato è stato il giorno decisivo per le sorti dell’esecutivo del premier Conte in piena crisi di Governo: il voto di Palazzo Madama

Il premier Giuseppe Conte si è presentato a Palazzo Madama per chiedere la fiducia e ha sottolineato la chiusura verso Italia Viva. È stato il secondo voto dopo che il Governo ha ottenuto il successo alla Camera con 321 voti favorevoli. Durante l’intervento serale, Conte ha detto: “Avete scelto la strada degli attacchi mediatici. Avete iniziato a parlare fuori e non dentro l’aula. Questa situazione non è investire sul futuro del Paese. Il Mes può essere approvato ma abbiamo aggiunto risorse aggiuntive sul Recovery Plan, dovremmo aumentare il debito pubblico e ciò prescinde dall’utilizzare il Mes”. “Siamo in Democrazia – ha affermato il premier – se questo Governo non ha i numeri va a casa”. Durante il giorno l’aula di Palazzo Madama era piena e nel corso della giornata è stata presente anche la senatrice a vita Liliana Segre, che è stata accolta da grandi applausi dai senatori della maggioranza.

Crisi di Governo: le dichiarazioni di voto

Prima del voto sono intervenuti i vari partiti politici per le dichiarazioni di voto. La senatrice Teresa Bellanova di Italia Viva: “Può un Governo fare dell’emergenza l’unica ragione della sua esistenza? Abbiamo preso atto del suo parziale risentimento ma restano i continui tentativi di aggirare il problema. Il punto vero della fiducia non è il braccio di ferro tra Renzi e Conte. Ma resta da capire se prevale la politica e il futuro o l’immobilismo. Le difficoltà del Paese sono sotto i nostri occhi”. La senatrice Teresa Bellanova ha ribadito infine ciò che Italia Viva ha fatto cioè non partecipare al voto.

Fratelli D’Italia ha ribadito la necessità di tornare alle urne, mentre Liberi e Uguali ha ricordato che il Paese ha chiesto alla politica di chiudere la crisi e andare avanti. Matteo Salvini, leader della Lega ha concluso il suo intervento con queste parole: “Noi la fiducia non la diamo a lei ma ai cittadini italiani. Noi speriamo che liberi la poltrona che sta difendendo con tutti i mezzi necessari”.

