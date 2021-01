La cognata di Diletta Leotta è come sempre in forma smagliante e sui social si mostra più splendente che mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Eleonora Incardona è una stella dei social, nota al pubblico per i suoi scatti seducenti che pubblica abitualmente su Instagram.

Fascino, bellezza e sensualità. Come resisterle?

La bella influencer è fidanzata con Mirko Manola, il fratellastro della famosissima conduttrice sportiva Diletta Leotta.

L’uomo ha 42 anni ed è un chirurgo plastico, tra i due c’è una notevole differenza di età infatti la sexy Eleonora ancora deve compiere 30 anni.

Mirko ha in comune con la giornalista la madre e i due sono molto affiatati.

Ma la bellezza di Eleonora sarà tutto frutto di madre natura o ha ricorso a qualche intervento di chirurgia estetica approfittando della professione del facoltoso compagno?

Eleonora Incardona: che sensualità!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

La bella siciliana ha partecipato a Miss Italia nel 2010 e poi ha provato a diventare una Velina sul bancone di Striscia con il famoso concorso estivo.

Eleonora vanta 471mila followers ed è molto attiva sui social. Anche i suoi fans sono molto presenti sulla sua pagina e non possono far altro che commentare con piacere le sue foto sensazionali.

Che fascino e che sensualità!

In questi tre scatti viene messo in risalto senza dubbio il suo lato B da urlo, fasciato in una minigonna nera. Indossa un maglione rosa e nero e ha uno sguardo che ammalia chi la guarda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Tredicimila like sotto questo post e la domanda che pone Eleonora è ‘Quale foto vi piace di più: 1,2 o 3?‘: al pubblico di Instagram l’ardua sentenza!