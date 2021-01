L’Eredità: il “grave sbaglio” di Insinna, peggiore sarà il motivo

Il nuovo campione in carica è nei guai: per il conduttore Flavio Insinna un “motivo” sconcertante lo porterà a perdere tutto.

L’ultima puntata de l’Eredità, con al timone il suo fedele conduttore Flavio Insinna, è andata in onda nella serata di ieri. Il nuovo campione in carica Claudio si è messo in gioco orgogliosamente fino alla fatale Ghigliottina. Salito in cima con orgoglio, rispondendo impeccabilmente alla quotidiana serie di quesiti proposti dal conduttore, è poi rimasto basito nella sua conclusione. Claudio è accecato all’improvviso da un raggio luminoso e tornerà a casa con soltanto l’aspro sapore di sconfitta.

Flavio Insinna a Claudio sul “motivo” della sconfitta

A spiegare la motivazione della sua mancata vittoria, sarà proprio la stessa parola chiave per avrebbe evitato al campione la triste sorte. Alla proposta di Claudio al conduttore utilizzando la parola “Sole”, da qui l’essere precedentemente accecato dai raggi, Insinna storcerà lievemente il naso e svelerà la soluzione corretta. Così ruotando in conclusione la busta vincente appare con sorpresa la parola “motivo“, un valido motivo per tornare a casa con la coda tra le gambe.

Ma nonostante quest’ultima sconfitta pare che il campione non si stia dando per vinto pretendendo la sua rivincita. Tra poche ore inizierà il nuovo appuntamento serale con il programma ed i telespettatori scopriranno se Claudio stavolta sarà all’altezza delle loro aspettative. Sarà pronto a portare a casa non più il sapore della sconfitta quanto quello di un meritato montepremi?