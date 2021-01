Filippo Nardi e Guenda Goria, notizia choc: “Erano insieme di notte”

Il gossip continua a tormentare Filippo Nardi e Guenda Goria: un paparazzo sostiene che i due, di recente, siano stati a cena insieme. I dettagli

A “Pomeriggio Cinque”, le dinamiche fra Guenda Goria e Filippo Nardi non sono ancora chiare. I due, nuovamente immortalati assieme, sono i bersagli preferiti del paparazzo Alan Fiordelmondo, il quale ha rivelato di essere in possesso di ulteriori, scioccanti novità circa il loro rapporto. Filippo Nardi, ospite della puntata odierna, ha avuto modo di replicare in diretta alle domande che gli venivano rivolte. Barbara D’Urso, che vuole vederci chiaro, gli ha chiesto espressamente che cosa pensa di Guenda Goria. “E’ una bella ragazza, intelligentissima“, ha asserito il dj, che non si è tuttavia sbilanciato sul loro rapporto.

LEGGI ANCHE —> Guenda Goria chiarisce le voci sul flirt con Filippo Nardi: cosa è successo tra i due

Filippo Nardi e Guenda Goria a cena insieme, la replica di lui

LEGGI ANCHE —> Filippo Nardi e Guenda Goria insieme? La risposta di lui non lascia dubbi

A “Pomeriggio Cinque”, le insinuazioni su Guenda Goria e Filippo Nardi si fanno sempre più insistenti. Il paparazzo Alan Fiordelmondo, ospite della puntata, ha rivelato che i due, di recente, hanno trascorso la serata in compagnia l’uno dell’altra. “Erano insieme di notte“, ha asserito l’uomo, al quale Nardi ha replicato prontamente: “Eravamo a cena con degli amici“. La conduttrice, che non sembra credere alle parole dell’ospite, lo incalza: “Il Dpcm vieta di fare cene, a meno che non si è una coppia“.

L’ex concorrente del Grande Fratello, visibilmente in difficoltà, ha negato qualsiasi tipo di secondo fine in merito al rapporto con la figlia della Ruta. “Volevo solo chiarire con lei dopo le frasi dette a sua mamma“. Sia Barbara che i presenti erano insospettiti dalle parole del dj: senza dubbio, la loro amicizia risulta alquanto sospetta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Proprio Guenda, di recente, ha confessato alla conduttrice di essersi presa una pausa con l’ormai ex fidanzato Telemaco. Che tra loro la scintilla si sia spenta a causa di Nardi?