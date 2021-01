Guenda Goria chiarisce le voci sul flirt con Filippo Nardi: cosa è successo tra i due

In collegamento con Mattino 5 Guenda Goria rompe il silenzio sul gossip che la vedeva protagonista di un flirt con Filippo Nardi

Negli ultimi giorni si era diffusa una voce sul presunto flirt tra due ex concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Tra le papabili coppie era spuntata anche l’assurda ipotesi che potesse trattarsi di Guenda Goria e Filippo Nardi. Il pubblico ha faticato a crederci dopo che proprio quest’ultimo è stato squalificato dal reality in seguito a delle forti uscite sessiste in particolare rivolte a Maria Teresa Ruta, madre di Guenda. Fonti certe avevano però assicurato che i due si fossero incontrati al di fuori della casa. A chiarire la situazione ci ha pensato proprio la diretta interessa, in collegamento con Federica Panicucci a Mattino 5.

Guenda Goria smentisce il flirt con Filippo Nardi a Mattino 5: “Siamo solo andati a prendere un caffè”

È intervenuta a Mattino 5 proprio Guenda Goria che ha spiegato quali siano i rapporti con Filippo Nardi. “Smentisco assolutamente la relazione” -dichiara- “semplicemente ci siamo incontrati in uno studio televisivo dopo esserci sentiti al telefono, perché lui si è scusato per me personalmente dopo le parole dette a mia madre“. A questo primo incontro è seguito un’uscita amichevole durante la quale i due sono andati a prendersi un caffè insieme per calmare definitivamente le acque.

Oltre a questo però non c’è stato nulla, ci tiene a sottolineare Guenda, dichiarando di non essere una persona che porta rancore. Sembrava tutto chiarito tra lei e Filippo Nardi, tuttavia proprio quest’ultimo negli scorsi giorni si è reso protagonista di altri spiacevoli incidenti sul web. L’ex concorrente ha infatti più volte commentato la crisi di Maria Teresa Ruta avvenuta all’interno della casa qualche giorno fa, utilizzando parole inopportune e facendo ironicamente riferimento alla sua salute mentale.

“Purtroppo nonostante questo chiarimento lui continua ad attaccare mia madre, quindi sarò costretta a intervenire di nuovo contro di lui” ha spiegato Guenda. Nessun flirt tra i due e neanche la possibilità di buttarsi tutto alle spalle, visti i recenti risvolti.