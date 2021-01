Amici 20, lite furiosa tra i ragazzi in casetta: tutti contro tutti. Tutto è cominciato quando Arisa ha chiesto ai ragazzi di esonerare Arianna da una sfida che l’è stata assegnata per un provvedimento disciplinare

Oggi i ragazzi nella casetta di Amici hanno litigato furiosamente dopo un videomessaggio di Arisa. Tutto è cominciato quando la docente ha registrato un comunicato per i ragazzi, dove ha detto che vorrebbe esonerare Arianna dalla sfida che è stata imposta dal programma come provvedimento disciplinare per non aver pulito la casetta. A questa sfida è stato già sottoposto Riccardo che ha perso ed è stato costretto a lasciare la scuola.

Amici 20, i ragazzi litigano per la decisione della sfida: scoppia il caos

Se inizialmente qualcuno ha mostrato di essere d’accordo con Arisa, qualcun altro si è arrabbiato dicendo che non sarebbe giusto per Riccardo che per questo provvedimento è stato costretto a fare una sfida che ha perso e poi a lasciare la scuola. I ragazzi hanno cominciato ad urlarsi contro a litigare, in particolar modo Rosa si è battuta tanto per evitare questo favore ad Arianna perché non sarebbe davvero giusto nei confronti di chi invece la sfida l’ha affrontata.

A questo punto Rosa ha deciso di decidere per alzata di mano: la maggior parte dei ragazzi hanno deciso di mandarla in sfida. Adesso, la scelta finale, sta ai docenti. Cosa succederà?